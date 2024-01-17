剛創業的美業主理人們，通常都會好奇到底要不要開發票，如果不是法律背景，一定對於法條上的內容有滿滿的困惑。

『依加值型及非加值型營業稅法第 28 條規定，營業人應於開始營業前申請稅籍登記。 但是個人如利用自用住宅從事理髮、燙髮、美容、洋裁等家庭手工藝副業，沒有具備營業牌號，也沒有僱用人員，而且其每月銷售額未達營業稅起徵點者（勞務銷售為 4 萬元），可以免辦稅籍登記。』

這段法條一定有很多美業主理人看過，到底是什麼意思呢？簡單來說，只要你是在自己家裡面經營美業事業且沒有掛上招牌，營業額不超過起徵點（勞務銷售為 4 萬元為限），就無需辦理營業登記。

但若是營業額超過起徵點，只要未達 20 萬就無須開立發票。就算辦理完營業登記，每月也只需要繳交營業額的 1%，就能安心經營自己的事業還有政府保障。

假如生意蒸蒸日上的店主，營業額達到需要開立發票門檻，主理人也無須擔心，客立樂提供電子發票整合服務，可開立電子發票且開立張數無上限。