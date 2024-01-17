客立樂結合日本品牌 STAR MICRONICS ，整合美業電子及實體發票服務。客立樂最美預約App 支援手機印電子發票及小白單、多部手機裝置連接，效率倍增，STAR MICRONICS 印單機質感外型小巧耐用，強強聯手讓美業主理人開店經營更省力。
剛創業的美業主理人們，通常都會好奇到底要不要開發票，如果不是法律背景，一定對於法條上的內容有滿滿的困惑。
『依加值型及非加值型營業稅法第 28 條規定，營業人應於開始營業前申請稅籍登記。 但是個人如利用自用住宅從事理髮、燙髮、美容、洋裁等家庭手工藝副業，沒有具備營業牌號，也沒有僱用人員，而且其每月銷售額未達營業稅起徵點者（勞務銷售為 4 萬元），可以免辦稅籍登記。』
這段法條一定有很多美業主理人看過，到底是什麼意思呢？簡單來說，只要你是在自己家裡面經營美業事業且沒有掛上招牌，營業額不超過起徵點（勞務銷售為 4 萬元為限），就無需辦理營業登記。
但若是營業額超過起徵點，只要未達 20 萬就無須開立發票。就算辦理完營業登記，每月也只需要繳交營業額的 1%，就能安心經營自己的事業還有政府保障。
假如生意蒸蒸日上的店主，營業額達到需要開立發票門檻，主理人也無須擔心，客立樂提供電子發票整合服務，可開立電子發票且開立張數無上限。
主打美業「預約、會員、結帳、行銷 」多元功能的客立樂，專為高營收美業店主設計專屬「電子發票升級專案」，採用財政部所認證的優良加值服務中心，具有多重優點：
只要成為「客立樂」會員（非會員點此填表，申請免費 14 天試用），即可按需求加購「電子發票升級專案」！
此外，搭配結帳功能使用 LINE Pay、iPhone 卡緊收或是預收訂金功能，就能用手機完成結帳，開立發票也能用手機掃描載具條碼或是愛心碼，消費者體驗更尊榮，全面整合財務管理也能更加便利！
成為客立樂會員享有電子發票申請與串接服務，讓美業人省下更多時間專注於專業。
至於還是需要發票機或出單機的美業人，硬體部份客立樂聯手日本 STAR MICRONICS CO.,LTD. （スター精密株式会社），精選 mC-Print3 與 mPOP 的機型。STAR MICRONICS 依據防水、防蟲、防皺三大需求所設計，迎合實體服務業在經營上的種種需求，讓印單機更耐用，且小巧精緻更符合挑剔的美業人質感上的需求，再也不擔心傳統發票收銀機台破壞店內擺設風格，在性能上皆通過日本法規高規格的檢驗，品質更有保障，無論列印紙本電子發票或小白單都好用。
客立樂預約系統幫助美業人輕鬆解決開店大小事，使用預約App 客立樂串接印單機，用手機點一點單據就能馬上印出，同時還支援多部手機連結，讓店內所有老師在完成服務後都能自己操作手機印出所需要的單據提供給顧客。
客立樂讓美業變得更出色，只要有手機，預約、會員、結帳、行銷通通能搞定。
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