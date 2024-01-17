「職屬語你」是由語言治療師、職能治療師、心理師和營養師所組建的跨專業團隊，提供遲語兒、挑偏食、注意力不足、自閉或過動症的家長們專業支援，同時團隊擁有多語言背景，精通跨文化教養與多文化家庭教學，主理人好好老師正是希望組建一個面向家長的諮詢團隊，遇到狀況時家長們可以即時向專業團隊諮詢，即時解決家長的困擾。
「職屬語你URSONLYOTST」專職線上教養諮詢，主理人好好老師是位語言治療師，而「語言治療」屬於新興的醫療專業，一般民眾比較陌生。而這好好老師的職業選擇，源自於她與自己的家庭故事：她的弟弟是一位自閉症患者，自小她便陪伴著他一同成長，看著弟弟接受著早期療育課程的治療，她認知到台灣當時早期療育的基礎相對薄弱，也影響了她日後決定投身該領域、成為語療治療師。
成為一位語言治療師，並非單純的職業選擇，更是一種對社會責任的承擔。儘管近年來逐漸重視早期療育的重要性，但是醫療措施是需要謹慎執行，從家長的角度來看卻非常曠日廢時：比如想確定小孩有沒有自閉症，首先要由醫師判斷，再經歷心理師、語言治療師、職能治療師等專業評估，每次評估都需要重新掛號排時段，從開始掛號到拿到最終的評估報告，至少需要四個月到半年，才能開始接受規律治療。
「職屬語你」的誕生並非偶然，而是基於早期療育系統的反思和對家長需求的敏感。由於血緣牽引的關係，激發出對特殊兒童的深切關懷，因此也更能感同身受家長們的不安與焦慮。
為人父母往往都是第一次當父母，遇到家裡寶貝有發展遲緩的現象缺乏應對經驗，又缺乏背景知識，更需要在工作與家庭之間抽時間配合專業醫療評估，然而需要等待數個月才能知道評估結果，小孩卻不能暫停成長，心中的焦慮與煎熬不言而喻。
所以好好老師正是希望組建一個面向家長的諮詢團隊，在醫療以外能夠提供焦慮的家長專業的諮詢協助。
「職屬語你」的團隊成員包含語言治療師、職能治療師、心理師和營養師；團隊成員除了專業領域外，還各自精通不同語言，涵蓋英語、日語、粵語、台灣手語和美國手語，深入理解不同母語背景的家庭。
之所以募集了其他志同道合、各自在專業領域有所成就的夥伴，正是因為好好老師身為語言治療師的背景，深知幫助特殊需求的孩子，不僅需要自身的專業知識和技能，還會需要與其他專業人員，如職能治療師與心理師，才能全方位在溝通與成長上取得進步。
每個專業互相合作，就能組建成為豐富的資料庫，提供一對一線上諮詢服務和一對多專業講座課程，讓家長學習、諮詢、討論，在居家生活中也知道如何照應幼兒、遇到任何情況都可以第一時間應對。
現階段「職屬語你」是以線上服務及線上課程為主，透過客立樂Pro ，讓家長們打開官方 LINE 就能直接預約想要的時段，這種機動性非常強，讓家長能夠方便地點選預約，臨時需要協助的家長甚至可以直接預約隔天諮詢。
「我們知道家長想要的不是給孩子貼標籤，」好好老師堅定而懇切：「職屬語你讓家長隨時遇到狀況就能直接預約，隔天有空就能找到我們，就像能夠成為家長的口袋閨蜜。」
除了預約一對一服務外，團隊常常針對家長常見的教養困擾開辦專屬課程，如：了解飲食習慣克服偏食、解讀孩子行為背後目的、如何討論性教育。參與課程的家長除了課程本身，後續還會提供課程簡報及相關資訊，搭配客立樂Pro 行銷訊息中心便利發送，家長得到更完善的服務。
團隊的承諾是希望成為每一位家長的「口袋閨蜜」，跨專業的團隊可以協助家長與幼兒解決教養過程大小問題，縮短互動的距離。「職屬語你」提供的所有服務都是線上的，在未來的計劃中，他們將朝向開設實體店面的方向發展，以提供更全面的服務。