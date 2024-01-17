「職屬語你URSONLYOTST」專職線上教養諮詢，主理人好好老師是位語言治療師，而「語言治療」屬於新興的醫療專業，一般民眾比較陌生。而這好好老師的職業選擇，源自於她與自己的家庭故事：她的弟弟是一位自閉症患者，自小她便陪伴著他一同成長，看著弟弟接受著早期療育課程的治療，她認知到台灣當時早期療育的基礎相對薄弱，也影響了她日後決定投身該領域、成為語療治療師。