客立樂Pro x LINE Pay：迎向更便捷的付款體驗

「最美預約App」客立樂Pro 瞭解美業店面的付款需求，針對常見模式去進行數位轉型，線下可直接將手機變身 POS 機，快速計算優惠折扣後的正確金額，搭配 LINE Pay 後既減少出錯又可加速結帳現場作業；線上也提供「線上商店」和「預約時立即付訂」等服務，如果開通 LINE Pay 並串接服務，不僅省下確認後五碼是否入帳的對帳時間，便利的消費流程也能增加顧客的預約、付款意願。