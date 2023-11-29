【客立樂Pro x LINE Pay】會員專屬超低費率

無現金時代！美業店家迎向更便捷的付款體驗

客立樂Pro x LINE Pay：迎向更便捷的付款體驗 
後疫情時代，無接觸的行動支付趨勢崛起，透過方便、即時、安全的 LINE Pay 提供客人行動支付，減少了現金付款的繁瑣，更能搭配「最美預約App」客立樂Pro，在線下簡化結帳流程，提高效率；線上則提供預付訂金和線上商店，輕鬆開拓更多商機，新用戶還能享超低費率專屬方案！
美業店家為何不能只收現金

消費潮流轉變！用行動支付 3 大優勢

後疫情時代下因應衛生管控，無接觸的行動支付潮流順應而生，本身就具有方便、即時、安全的特質，在龍頭企業的帶領下，已然在台灣成為流行，尤其是在日常生活中快速的小額交易。

在行動支付更快速和便利的購物付款流程下，消費者更容易完成結帳，相比現金也更願意支付較高的金額。搭配支付業者為了提高使用量所推出的特殊優惠、促銷活動和獎勵計劃，激勵消費者更頻繁地使用，逐漸出現捨棄現金的現象，已然成為實體店家不可忽視的結帳模式。

同時，對於目標客群是鎖定中高階消費族群的美業店家，願意使用行動支付的消費者們，可能更傾向於接受新科技、更樂意嘗試嶄新的購物體驗、也可能擁有更為健全的財務背景，本身就成為一群值得把握的重要客群！

客人出門不用帶錢包

LINE Pay：市佔率第一通訊軟體兼行動支付

無接觸支付的模式相當多元，從傳統的信用卡，到 NFC 模式世界級三大 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，可以進一步瞭解「iPhone 卡緊收」；若進一步聚焦到「手機行動支付」，幾乎人人都有的通訊軟體 LINE 旗下所推出的「LINE Pay 」已然成為台灣主流支付工具。

LINE Pay 採用安全加密技術，支付過程快速方便。消費者可以使用掃碼、NFC 等方式進行支付，既節省了結帳時間、又能即時收到消費明細和查詢帳單，提供了更便捷的支付體驗。

背後龐大的合作商家網絡，開放消費者放心在不同性質的店家都能輕鬆結帳，加速了使用頻率、脫離現金交易的模式，此外 LINE 還經常舉辦各種優惠活動，額外的獎勵機制進一步促使使用者進行消費，開通 LINE Pay 將可進一步享有合作優勢！

LINE Pay x 客立樂專屬方案

「最美預約App」客立樂Pro 瞭解美業店面的付款需求，針對常見模式去進行數位轉型，線下可直接將手機變身 POS 機，快速計算優惠折扣後的正確金額，搭配 LINE Pay 後既減少出錯又可加速結帳現場作業；線上也提供「線上商店」和「預約時立即付訂」等服務，如果開通 LINE Pay 並串接服務，不僅省下確認後五碼是否入帳的對帳時間，便利的消費流程也能增加顧客的預約、付款意願。

新開店或從未申請過 LINE Pay 服務的美業店家看過來，只要成為客立樂Pro 用戶，可以直接透過客立樂協助送件申請，將能夠享有更優惠的費率，想瞭解詳細內容，可加入客立樂 LINE 官方帳號留言詢問，或直接填表申請試用

LINE Pay 帳號類型

 LINE Pay 分成「線上帳號」和「線下帳號」，分別為：

  • 線下帳號：開通後可提供現場消費的顧客使用 LINE Pay 結帳，結合客立樂Pro 更進一步升級帳務報表。
  • 線上帳號：開通後可進一步開通「線上商店」及「預約付訂」，結合客立樂Pro，可提供顧客用 LINE Pay 結帳或支付訂金等功能。（LINE Pay 線上預約付款僅提供公司戶及含獨資公司戶申請）

如果已經擁有 LINE Pay 兩種帳號的店家，成為客立樂用戶後立即可進行串接，輕鬆享受數位整合服務。

LINE Pay 申請所需資料

LINE Pay  申請，商戶須按經營性質選擇對應的申請流程：

個人戶：無統編的營業者
公司戶：有統編的營業者限定以公司名義申請
公司戶(獨資)：後續申請需寄回紙本資料

每種流程需要準備的資料也不盡相同：

  • 負責人身分證
  • 完整版公司登記文件：個人戶無需提供
  • 存摺封面：公司戶申請統編與撥款帳戶開戶統編需一致；若為獨資公司戶是由，則需提供獨資聲明（↳點此下載）、撥款帳戶聲明（↳點此下載），才可提供個人存摺
  • 店面照片：需提供店面內部及門口外觀的正面
  • 服務價目表：需出示店面服務的價目表
  • 風控同意書：公司版（↳點此下載）、個人版（↳點此下載）
【客立樂Pro x LINE Pay】會員專屬超低費率

因應不同身份需準備的文件不同，建議確認申請身份別後，先將所需資料印出、透過線上工具(超連結🔗) 將多頁文件合併成單一檔案，可以事半功倍喔！

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