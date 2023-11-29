客立樂Pro x LINE Pay：迎向更便捷的付款體驗

後疫情時代，無接觸的行動支付趨勢崛起，透過方便、即時、安全的 LINE Pay 提供客人行動支付，減少了現金付款的繁瑣，更能搭配「最美預約App」客立樂Pro，在線下簡化結帳流程，提高效率；線上則提供預付訂金和線上商店，輕鬆開拓更多商機，新用戶還能享超低費率專屬方案！
後疫情時代下因應衛生管控，無接觸的行動支付潮流順應而生，本身就具有方便、即時、安全的特質，在龍頭企業的帶領下，已然在台灣成為流行，尤其是在日常生活中快速的小額交易。
在行動支付更快速和便利的購物付款流程下，消費者更容易完成結帳，相比現金也更願意支付較高的金額。搭配支付業者為了提高使用量所推出的特殊優惠、促銷活動和獎勵計劃，激勵消費者更頻繁地使用，逐漸出現捨棄現金的現象，已然成為實體店家不可忽視的結帳模式。
同時，對於目標客群是鎖定中高階消費族群的美業店家，願意使用行動支付的消費者們，可能更傾向於接受新科技、更樂意嘗試嶄新的購物體驗、也可能擁有更為健全的財務背景，本身就成為一群值得把握的重要客群！
無接觸支付的模式相當多元，從傳統的信用卡，到 NFC 模式世界級三大 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay，可以進一步瞭解「iPhone 卡緊收」；若進一步聚焦到「手機行動支付」，幾乎人人都有的通訊軟體 LINE 旗下所推出的「LINE Pay 」已然成為台灣主流支付工具。
LINE Pay 採用安全加密技術，支付過程快速方便。消費者可以使用掃碼、NFC 等方式進行支付，既節省了結帳時間、又能即時收到消費明細和查詢帳單，提供了更便捷的支付體驗。
背後龐大的合作商家網絡，開放消費者放心在不同性質的店家都能輕鬆結帳，加速了使用頻率、脫離現金交易的模式，此外 LINE 還經常舉辦各種優惠活動，額外的獎勵機制進一步促使使用者進行消費，開通 LINE Pay 將可進一步享有合作優勢！
「最美預約App」客立樂Pro 瞭解美業店面的付款需求，針對常見模式去進行數位轉型，線下可直接將手機變身 POS 機，快速計算優惠折扣後的正確金額，搭配 LINE Pay 後既減少出錯又可加速結帳現場作業；線上也提供「線上商店」和「預約時立即付訂」等服務，如果開通 LINE Pay 並串接服務，不僅省下確認後五碼是否入帳的對帳時間，便利的消費流程也能增加顧客的預約、付款意願。
新開店或從未申請過 LINE Pay 服務的美業店家看過來，只要成為客立樂Pro 用戶，可以直接透過客立樂協助送件申請，將能夠享有更優惠的費率，想瞭解詳細內容，可加入客立樂 LINE 官方帳號留言詢問，或直接填表申請試用。
LINE Pay 分成「線上帳號」和「線下帳號」，分別為：
如果已經擁有 LINE Pay 兩種帳號的店家，成為客立樂用戶後立即可進行串接，輕鬆享受數位整合服務。
LINE Pay 申請，商戶須按經營性質選擇對應的申請流程：
個人戶：無統編的營業者
公司戶：有統編的營業者限定以公司名義申請
公司戶(獨資)：後續申請需寄回紙本資料
每種流程需要準備的資料也不盡相同：
因應不同身份需準備的文件不同，建議確認申請身份別後，先將所需資料印出、透過線上工具(超連結🔗) 將多頁文件合併成單一檔案，可以事半功倍喔！